Ardahanlı kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi
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Ardahanlı kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi

İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili Ardahan'da kadınlara bilgi verildi.

16.01.2020 12:11 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:16
Ardahanlı kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi

İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili 'da kadınlara bilgi verildi.


Kentin en kalabalık noktalarında vatandaşla bir araya gelen polis memurları, kadınlara broşür dağıtıp KADES ile şiddete uğrayan kadının ne yapması gerektiği hakkında bilgi aktardı.


Şiddete maruz kaldıklarında ne yapmaları gerektiği konusunda polisler, kadınları bilgilendirdi.


SOSYAL SORUNLARA EĞİLME


Dağıtılan broşürlerle, "Aile içi şiddet, kadın cinayetleri, intihar ve uyuşturucunun yol açtığı sosyal sorunlar anlatılarak, bunların çözümü için uygulanan programlar yer alıyor." - ARDAHAN

Kaynak: İHA
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