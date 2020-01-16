Ardahanlı kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi
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Ardahanlı kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi

Ardahan'da kadınlar, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirildi.

16.01.2020 11:11 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:13
Ardahanlı kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi

'da kadınlar, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirildi.

tarafından hayata geçirilen KADES'i anlatmak ve bilinirliğin artırılması için İl Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte çalışma başlatıldı.

Kentin en kalabalık noktalarında vatandaşla bir araya gelen polis memurları, yöre kadınlarına KADES'i anlattı ve broşür dağıttı.

Polisler, şiddete maruz kaldıklarında ne yapmaları gerektiği konusunda da kadınları bilgilendirdi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Ardahanlı kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi
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