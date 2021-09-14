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Ardahanlı: "Hedefimiz şampiyonluk"

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Sarzep - Haberler | Spor
Ardahanlı:

- Ardahanlı: "Hedefimiz şampiyonluk" Sivas Belediyespor Hentbol Takımı Antrenörü Doğan Ardahanlı: "Giden sporcuların yeri doldu" "Çok zor bir dönem bizi bekliyor" Sivas Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Doğan Ardahanlı, yeni sezonda iyi işler yaparak şampiyon olmak istediklerini söyledi.

- Ardahanlı: "Hedefimiz şampiyonluk"

Sivas Belediyespor Hentbol Takımı Antrenörü Doğan Ardahanlı:

"Giden sporcuların yeri doldu"

"Çok zor bir dönem bizi bekliyor"

SİVAS - Sivas Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Doğan Ardahanlı, yeni sezonda iyi işler yaparak şampiyon olmak istediklerini söyledi. Ardahanlı, "Hedef belli zaten, Süper Lig'den düşmüş bir takım herhalde şampiyonluğa oynar" dedi.

Türkiye Hentbol Federasyonu Kadınlar 1. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Taha Akgül Spor Salonu'nda, Antrenör Doğan Ardahanlı ve yardımcısı nezaretinde çalışan yeşil-beyazlı ekip, antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra açma-germe yapan sporcular, pas ve şut çalışması yaptı. İdman yapılan maçla sona erdi.

"Hedef zaten belli"

Antrenman sonrası İhlas Haber Ajansı'na açıklamada bulunan Sivas Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Doğan Ardahanlı, bu sene hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Ardahanlı, "1 ay önce hazırlıklarımıza iyi bir şekilde başladık. 9 Ekim'de ilk maçımız, evimizde Elazığ ile oynayacağız. Bu sene 1. Lig'de mücadele ediyoruz. 10 takımla mücadele edeceğiz. Hedef belli zaten, Süper Lig'den düşmüş bir takım herhalde şampiyonluğa oynar. Takımımız baya diri. Geçen seneden 3 sporcumuz gitti ama 3 tane de aldık. Yönetimimiz her konuda yardımcı oluyor bize. Bu sene daha iyi ve hızlı olacağımıza inanıyorum. Bizim yapımız belli ve çabuk oyuncuları seviyoruz. Gidenler de iyiydi ama şu anda gelenler bize uygun. Bundan sonra belki 1 transfer olur ya da olmaz. Takımdan memnunuz. İnşallah sakatlıksız, güzel bir ortamda iyi bir mücadele ile başlarız. Ben mücadeleci, tempolu ve çabuk oynayan bir takım istiyorum. Hedefimiz şampiyonluk. Bu ligde 4 takım play-off oynayacak. Son 3 takım da ligden düşecek. Çok zor bir dönem bizi bekliyor. Hoş gelen bir hentbol seyrettireceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Ardahanlı: Hedefimiz şampiyonluk

Ardahanlı: Hedefimiz şampiyonluk

Ardahanlı: Hedefimiz şampiyonluk

Ardahanlı: Hedefimiz şampiyonluk

Ardahanlı: Hedefimiz şampiyonluk

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Sarzep - Spor Haberleri
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