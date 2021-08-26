Ardahanlı golfçüler turnuvalara meralarda da hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ardahanlı golfçüler turnuvalara meralarda da hazırlanıyor

Ardahanlı golfçüler turnuvalara meralarda da hazırlanıyor
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Spor

Ardahanlı golfçüler, Türkiye Golf Federasyonunca (TGF) gelecek yıl yapılacak turnuvalara, golf sahasının yanı sıra bazı günlerde de meralarda antrenman yaparak hazırlanıyor.

Ardahanlı golfçüler, Türkiye Golf Federasyonunca (TGF) gelecek yıl yapılacak turnuvalara, golf sahasının yanı sıra bazı günlerde de meralarda antrenman yaparak hazırlanıyor.

Halil Efendi Mahallesi'nde bulunan Kura Nehri yakınlarındaki hayvanların otladığı meralarda eğitmen Hakan Fırıncı yönetiminde çalışmalarını sürdüren 25 golfçü, bazı günlerde de golf için hazırlanmış sahalarda antrenman yapıyor.

Golf eğitmeni Hakan Fırıncı, gazetecilere yaptığı açıklamada, gelecek yıl yapılacak turnuvalara şimdiden hazırlandıklarını söyledi.

Çalışmalarını üç farklı noktada yaptıklarını ifade eden Fırıncı, şöyle konuştu:

"Biz ekip olarak Kovid-19 önlemleri başta olmak üzere birçok tedbiri göz önüne alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün de ekip olarak merada çalışma yapmaya karar verdik. Örneğin bir gün golf sahasında çalışma yaparken, başka bir gün statta, yanı halı sahada bu çalışmayı sürdürüyoruz. O günün imkan ve şartlarına göre ayarlama yapıyoruz. Bugün antrenman için merayı tercih ettik. Çünkü mera sporcularımızın evine yürüme mesafesinde. Bu da bizim için iyi bir avantaj oluyor."

Fırıncı, günde 2 saat çalıştıklarını anlatarak, "Amacımız daha önceki yıllarda olduğu gibi başarıyla Ardahan'ı temsim etmek. Bize destek olan başta Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu ve Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilent Akar olmak üzere herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Golfçü 14 yaşındaki Semiha Gülşen Çimen de bu yıl iddialı olduklarını belirterek, "Turnuva hazırlıklarına yoğun bir şekilde başladık. Amacımız ekip olarak başarıyla Ardahan'ı temsil etmek. Ben ve arkadaşlarımın güzel başarılar sergileyeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Hamid Karzai Devlet Bahçeli Jens Stoltenberg Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Burak Özçivit Mahsun Kırmızıgül
Spor Erol Bulut Burak Elmas Abdullah Avcı Hikmet Karaman Sadık Çiftpınar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ardahanlı golfçüler turnuvalara meralarda da hazırlanıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 12:52:31. #1.16#

title