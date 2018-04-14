Ardahanlı Çocuklar, İlk Uçak Deneyimlerini Anlattı

MUHSİN ARSLAN - İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Bilecik gezisine katılan Ardahanlı öğrenciler, uçak ve yüksek hızlı trenle unutamayacakları bir yolculuk yaptı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 50 bin çocuğun, ülkenin farklı illerini ziyaret edeceği projeden yararlanan Ardahan'ın Damal, Hanak, Çıldır ve Posof ilçelerinden gelen 15 yaş ve altı 180 ortaokul öğrencisi, 90 kişilik iki grup halinde, uçakla önce Ankara'ya gitti.

Ardından yüksek hızlı trenle Bilecik'e gelen çocuklar, Şeyh Edebali Türbesi, Bozüyük ilçesinde İkinci İnönü Savaşı'nın yapıldığı Metristepe Anıtı ve Şehir Müzesi'ni, Söğüt ilçesinde Ertuğrul Gazi Türbesi, Müze, Hamidiye İdadisi, Kuyulu Mescit ve Dursun Fakıh Türbesi, Osmaneli ilçesinde Aya Yorgi Kilisesi, cami ve tarihi konakları gezerek Pazaryeri ilçesinin Kınık köyünde çömlek yaptı, doğa yürüyüşlerine çıktı.

İlk defa köylerinden ve ilçelerinden farklı yerler gören öğrenciler, Valilik, Kaymakamlık ve Belediye Başkanlıkları ziyaretlerinde heyecan yaşarken, bazı öğrenciler de makam koltuklarına oturup, fotoğraf çektirdi. Bilecik'te ailelerin yanında kalan çocuklar, yeni arkadaşlıklar ve dostluklar kurdu.

Vali Tahir Büyükakın, öğrencileri kabulünde, çocukların gözlerinde, gelecekteki güçlü Türkiye'nin huzur, barış ve kardeşlik içindeki ışıklarını gördüğünü söyledi.

Projenin kardeşlik köprülerinin kurulmasını vesile olmasını dileyen Büyükakın, "Anadolu, dünyanın birçok coğrafyasında karşılığı ve eşi bulunamayacak bir yer. Anadolu sadece coğrafi bir yer değil, Anadolu bir ruh. Anadolu bin yıllık barışın ve kardeşliğin ruhu. Anadolu'nun ruhunda barış ve kardeşlik var." dedi.

Öğrencilerin ufku gelişti

Damal ilçesinden gelen öğrencilerden Arzu Güllübudak, ilk defa uçağa ve hızlı trene bindiğini ve

kendini mutlu hissettiğini söyledi.

"Eskişehir'de ve Bilecik'te birçok yeri gezdik ve güzeldi" diyen Güllübudak, "Hedefim doktor olmak. Eskiden başka yerde okumak istemiyordum ama Eskişehir'i gördükten sonra burada okumak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kanber Şentürk de Bilecik'i çok beğendiğini, herkesin gelip görmesi gerektiğini belirterek, "Ardahan'dan gelirken uçağa bindim, ilk defa bindiğim için heyecanlandım. Ardahan'dan ilk defa başka yere geldim. Hızlı trene bindik, tarihi yerleri gezdik ve öğrendik. Makine mühendisi olmak istiyorum ve üniversiteyi veya liseyi kesinlikle Bilecik'te okuyacağım." diye konuştu.

Demet Çağlar da hayatında ilk defa uçağa bineceği için korktuğunu ancak bir süre sonra korkusunu yendiğini ifade ederek, Ardahan'dan sonra ilk defa başka bir şehri gezdiğini, gezdikleri yerlerde güzel dostluklar kurduklarını ve okuyup hemşire olmak isteğini söyledi.

Eraslan: "İlk defa köyden dışarı çıktım"

Posof ilçesinden gelen öğrencilerden Berkay Çelik, ilk defa uçağa bindiğini ve gezdiği yerlerin, tarihi açıdan çok önemli olduğunu öğrendiklerini, kaldıkları aileleri çok sevdiklerini ifade etti.

Hamza Kara da ilk kez böyle bir geziye katıldığını anlatarak, "Binerken 'uçaktan korkarsın' dediler ama hiç de korkmadım. Binmeyen kişiler hiç korkmasın. Burada tarihi yerleri gezdik ve öğrendik. Eskiden anlatılanları ve yaşanan olayları canlı canlı gördük. Ailelerde kaldık. Yaşıtlarımızla tanıştık. Onlarla güzel vakitler geçirdik." diye konuştu.

Pervin Eraslan ise ilk defa köyden dışarı çıktığını ve uçağa bindiğini dile getirerek, "Uçağa binerken içimde bir heyecan vardı ama sonradan geçti. İlk bindiğinde korkuyorsun ama sonradan alışıyorsun. Pencereden aşağı baktığımızda evler oyuncak gibi görünüyordu. Burada arkadaşlarımla beraberiz, kendimi mutlu hissediyorum. Ailelerde kaldık, arkadaşlar edindik. Aileler bizlere çok iyi baktı. Yeni arkadaşlar edindik." dedi.