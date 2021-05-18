Ardahanlı 92 yaşındaki esnaf Mecit Avşar'ın "kademeli normalleşme" sevinci
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ardahanlı 92 yaşındaki esnaf Mecit Avşar'ın "kademeli normalleşme" sevinci

Ardahanlı 92 yaşındaki esnaf Mecit Avşar'ın 'kademeli normalleşme' sevinci
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Ardahanlı 92 yaşındaki esnaf Mecit Avşar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'de 65 yaş ve üzeri Kovid-19 aşılarının iki dozunu yaptıran vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmalarını memnuniyetle karşıladı.

Ardahanlı 92 yaşındaki esnaf Mecit Avşar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'de 65 yaş ve üzeri Kovid-19 aşılarının iki dozunu yaptıran vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmalarını memnuniyetle karşıladı.

Ülke genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinin ardından kademeli normalleşme döneminin hayata geçirilmesiyle birlikte Avşar, manifaturacı dükkanına kavuşmanın sevincini yaşadı.

Avşar, 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz Kovid-19 aşısı yaptırmış olanlar ile 18 yaş altında olanlar için sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasını sevinçle karşıladığını söyledi.

Salgının sadece Türkiye için değil, tüm dünya için bir tehlike olduğunu ifade eden Avşar, bununla baş etmenin herkesin üzerine düşeni yapmasıyla mümkün olacağını dile getirdi.

71 yaşındaki emekli öğretmen Hamza Karakoç da bu günlerin kıymetinin iyi bilinmesi gerektiğini belirterek, "Duamız devletimizin ve milletimizin bu salgın karşısında başarılı olmasıdır. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Bugün bize verilen bu imkanların kıymetini bilmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3)
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3)
Türkiye'de 10 bin 174 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 223 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 10 bin 174 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 223 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 24 saatte 206 bin 836 Kovid-19 testi yapıldı, 10 bin 174 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 206 bin 836 Kovid-19 testi yapıldı, 10 bin 174 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdullah Gül Meral Akşener Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ben Affleck Şeyma Subaşı Engin Akyürek Jennifer Lopez
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ardahanlı 92 yaşındaki esnaf Mecit Avşar'ın "kademeli normalleşme" sevinci - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 10:10:43. #1.16#

title