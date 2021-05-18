Ardahanlı 92 yaşındaki esnaf Mecit Avşar'ın "kademeli normalleşme" sevinci

Ardahanlı 92 yaşındaki esnaf Mecit Avşar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'de 65 yaş ve üzeri Kovid-19 aşılarının iki dozunu yaptıran vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmalarını memnuniyetle karşıladı.

Ardahanlı 92 yaşındaki esnaf Mecit Avşar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'de 65 yaş ve üzeri Kovid-19 aşılarının iki dozunu yaptıran vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmalarını memnuniyetle karşıladı.

Ülke genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinin ardından kademeli normalleşme döneminin hayata geçirilmesiyle birlikte Avşar, manifaturacı dükkanına kavuşmanın sevincini yaşadı.

Avşar, 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz Kovid-19 aşısı yaptırmış olanlar ile 18 yaş altında olanlar için sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasını sevinçle karşıladığını söyledi.

Salgının sadece Türkiye için değil, tüm dünya için bir tehlike olduğunu ifade eden Avşar, bununla baş etmenin herkesin üzerine düşeni yapmasıyla mümkün olacağını dile getirdi.

71 yaşındaki emekli öğretmen Hamza Karakoç da bu günlerin kıymetinin iyi bilinmesi gerektiğini belirterek, "Duamız devletimizin ve milletimizin bu salgın karşısında başarılı olmasıdır. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Bugün bize verilen bu imkanların kıymetini bilmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh