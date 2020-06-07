Ardahanlı 91 yaşındaki esnaf Mecit dedenin "yeni dönem" sevinci
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ardahanlı 91 yaşındaki esnaf Mecit dedenin "yeni dönem" sevinci

Ardahanlı 91 yaşındaki Mecit Avşar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlardan işletme sahibi olanlara getirilen esneklik sayesinde, manifaturacı dükkanına kavuştu.

07.06.2020 12:25 | Son Güncelleme: 07.06.2020 12:33

Ardahanlı 91 yaşındaki Mecit Avşar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlardan işletme sahibi olanlara getirilen esneklik sayesinde, manifaturacı dükkanına kavuştu.

Kovid-19 salgının ardından başlatılan normalleşme süreciyle, İnönü Caddesi'ndeki dükkanını açan Avşar, geçimini sağladığı iş yerinde uzun süre sonra siftah yaptı.

Baba mesleğini 60 yıldır sürdüren Avşar, yaklaşık 2,5 ay sonra yeniden dükkanına kavuşmanın sevincini yaşadı.

Avşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evde kaldığı süre içerisinde yetkililerin kendisini hiç yalnız bırakmadığını söyledi.

Ziyaretlerin kendisine verdiği moralle günlerini evde geçirdiğini ifade eden Avşar, "Yakınlarım ve akrabalarım, bütün ihtiyaçlarımı giderdiler. Güvenlik güçleri başta olmak üzere devlet yetkilileri de bir an olsun beni yalnız bırakmadı. Onlara, 'benim yakınlarım ihtiyaçlarımı karşılıyor' dememe rağmen sürekli sordular. Bu da beni son derece mutlu etti. Bizim için büyük bir moral oldu. Yetkililere bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Avşar, yeniden işine kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, bu süreçte sağlığın ne kadar kıymetli olduğunu öğrendiklerini dile getirdi.

Artık çalıştığını ve borçlarını ödediğini, alacaklarını almaya başladığını aktaran Avşar, şunları kaydetti:

"Yanıma gelip sohbet edenler oluyor. Bu şekilde kıymetli zaman geçiriyorum. İşimin kıymetini bir kez daha anladım. Koronavirüsle mücadele etmenin yolu, uyarıları dikkate almaktan geçiyor. Bu süreçte bunu öğrendik. Uyarılar dikkate alınırsa salgınla baş edilir. Başka türlü baş etmek mümkün görülmüyor. Yetkililer ve devlet de bizim çıkarımız için bu uyarıyı yapıyor."

Ardahanlı 91 yaşındaki esnaf Mecit dedenin 'yeni dönem' sevinci

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı Haber
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti Haber
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti Haber
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
'Koronavirüs aşısı yaptıracağım' diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı Haber
"Koronavirüs aşısı yaptıracağım" diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı
Ölüm oranı koronadan 3 kat fazla! Bir kentimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları gün geçtikçe artıyor Haber
Ölüm oranı koronadan 3 kat fazla! Bir kentimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları gün geçtikçe artıyor
Otobüs biletlerine yeni düzenleme! Yüksek oranda aile indirimi geliyor Haber
Otobüs biletlerine yeni düzenleme! Yüksek oranda aile indirimi geliyor
Aleyna'nın sevgilisine son mesajı ortaya çıktı! Ölmeden önce her şeyi anlatmış
Aleyna'nın sevgilisine son mesajı ortaya çıktı! Ölmeden önce her şeyi anlatmış
Protestolara damga vuran görüntü! Polis memurunun kadın eylemciye müdahale tarzı büyük tepki çekti
Protestolara damga vuran görüntü! Polis memurunun kadın eylemciye müdahale tarzı büyük tepki çekti
Eski Yunan Başbakan'dan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı! Halefine sert çıktı
Eski Yunan Başbakan'dan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı! Halefine sert çıktı
Rakibini 40 saniyede mağlup eden ünlü dövüşçü Conor McGregor, 3. kez emekli oldu
Rakibini 40 saniyede mağlup eden ünlü dövüşçü Conor McGregor, 3. kez emekli oldu
TFF, sadece Türk devletlerinin katılacağı Turan Kupası düzenleyecek
TFF, sadece Türk devletlerinin katılacağı Turan Kupası düzenleyecek
Beşiktaş'ın gündemindeki Talisca, Çin'den ayrılmıyor
Beşiktaş'ın gündemindeki Talisca, Çin'den ayrılmıyor
Meteorolojiden 4 ile sağanak yağış uyarısı
Meteorolojiden 4 ile sağanak yağış uyarısı
Satış yapmasına izin verilmeyen seyyar satıcı, bu kez de kendini yakmak istedi
Satış yapmasına izin verilmeyen seyyar satıcı, bu kez de kendini yakmak istedi
Eşinin sezaryen ameliyatını gerçekleştiren doktor, çifte mutluluk yaşadı
Eşinin sezaryen ameliyatını gerçekleştiren doktor, çifte mutluluk yaşadı
Yayayı ezerek öldüren otobüsün şoförü: Ezdiğimi durağa varınca öğrendim
Yayayı ezerek öldüren otobüsün şoförü: Ezdiğimi durağa varınca öğrendim
Boşanma aşamasındaki koca, AVM'de eşiyle birlikte 3 kişiyi bıçakladı
Boşanma aşamasındaki koca, AVM'de eşiyle birlikte 3 kişiyi bıçakladı
3 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada cansız bedenler araca sıkıştı
3 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada cansız bedenler araca sıkıştı
Madde bağımlısı baba, oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı
Madde bağımlısı baba, oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı
İspanya'da görülen 2 metrelik dev yılan panik yarattı
İspanya'da görülen 2 metrelik dev yılan panik yarattı
Ünlü astrolog yorumladı: Parçalı ay tutulması sonrası hangi burcu ne bekliyor?
Ünlü astrolog yorumladı: Parçalı ay tutulması sonrası hangi burcu ne bekliyor?
Şırnak'ta çocukların kavgasına aileleri de karıştı: 2 ölü, 11 yaralı
Şırnak'ta çocukların kavgasına aileleri de karıştı: 2 ölü, 11 yaralı
Genç kız, öldüresiye dövülen annesi için yardım istedi: Bizi babamdan kurtarın
Genç kız, öldüresiye dövülen annesi için yardım istedi: Bizi babamdan kurtarın
Emre Belözoğlu Alman yıldız Schürrle'yi Fenerbahçe'ye getiriyor
Emre Belözoğlu Alman yıldız Schürrle'yi Fenerbahçe'ye getiriyor
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Erkek arkadaşının trafik kazası yaptığını zanneden genç kız, gittiği olay yerinde hayatının sürprizini yaşadı
Erkek arkadaşının trafik kazası yaptığını zanneden genç kız, gittiği olay yerinde hayatının sürprizini yaşadı
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı
Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Fahrettin Koca Berat Albayrak Musa Farisoğulları Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Kenan Doğulu Rafet El Roman Serenay Sarıkaya
Spor Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Hikmet Karaman Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Libya Kadın Sirte Haziran
Şu an buradasınız: Ardahanlı 91 yaşındaki esnaf Mecit dedenin "yeni dönem" sevinci - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.6.2020 12:34:31. #1.15#
title