Ardahan yöresel ürünleri, tarımsal kalkınma zirvesinde tanıtıldı - Haberler
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Ardahan yöresel ürünleri, tarımsal kalkınma zirvesinde tanıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Ardahan yöresel ürünleri, tarımsal kalkınma zirvesinde tanıtıldı

CHP'li belediyelerin tarıma verdiği desteklerin değerlendirilmesi, kamuoyuna tanıtılması ve bundan sonraki yol haritasının belirlenmesi amacıyla "tarım zirvesi" düzenlendi.

İSTANBUL (İHA) - CHP'li belediyelerin tarıma verdiği desteklerin değerlendirilmesi, kamuoyuna tanıtılması ve bundan sonraki yol haritasının belirlenmesi amacıyla "tarım zirvesi" düzenlendi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'unda katıldığı CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde Ardahan Belediyesi standında yöresel ürünler tanıtılıyor.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Ardahan yöresel ürünlerini İstanbul Yenikapı'da Avrasya Gösteri merkezinde düzenlenen CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesinde tanıtmaya çalışıyor.

Ardahan standına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin tarafından ziyaret edildi.

Hazırlıkları uzun süredir devam eden "CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi" İstanbul Avrasya Gösteri Merkezi'nde başladı.

30 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek zirvenin sloganı ise, "Tarımsal kalkınmada yeni politikalar, üretici odaklı çözümler" olarak belirlendi.

Zirveye 160 CHP'li belediyenin yanı sıra, 300'ün üzerinde tarım kooperatifi katılım sağladı. Belediyeler ve kooperatiflerin tarımsal ürünleri de fuar alanında kendileri için hazırlanan bölümlerde sergilenecek. - ARDAHAN

Ardahan yöresel ürünleri, tarımsal kalkınma zirvesinde tanıtıldı

Ardahan yöresel ürünleri, tarımsal kalkınma zirvesinde tanıtıldı

Ardahan yöresel ürünleri, tarımsal kalkınma zirvesinde tanıtıldı

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