Ardahan ve Kars'ta şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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Ardahan ve Kars'ta şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Ardahan ve Kars'ta etkili olan şiddetli sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Ardahan ve Kars'ta şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi
17.07.2020 17:27 | Son Güncelleme: 17.07.2020 18:24

Ardahan ve Kars'ta etkili olan şiddetli sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Ardahan'da öğleden sonra başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.

Ani yağış dolayısıyla Kongre ve Kazım Karabekir Caddesi'nde su birikintileri oluştu, bazı sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Vatandaşlardan Hakan Aktaş, son bir haftadır yağışların özellikle kent merkezinde akşam saatlerinde hayatı olumsuz etkilediğini söyledi.

Kars

Kars'ta da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte aniden bastıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar iş yerleri ve çatı altlarına sığındı.

AFAD Kars İl Müdürü Oktay Ayğan, AA muhabirine, sağanak ve oluşacak sele karşı vatandaşın duyarlı olması gerektiği açıklamasında bulundu.

Ayğan, özellikle dere kenarlarında evleri olan vatandaşları uyararak, "Olası tehlikeli bir durumda ekiplerimize bilgi vermelerini istiyoruz. Olumsuzluk karşısında duyarlıyız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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