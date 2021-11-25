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Ardahan ve Kars'ta kar yağışı etkili oluyor

AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel
Ardahan ve Kars'ta kar yağışı etkili oluyor

Ardahan ve Kars'ta kar yağışı devam ediyor.

ARDAHAN (AA) - Ardahan ve Kars'ta kar yağışı devam ediyor.

Kent merkezinde öğlen başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkisini arttırdı.

Kar yağışının yoğunlaştığı noktalar, cadde ve sokaklar karla kaplandı.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, gazetecilere, kardan dolayı kentteki ulaşımda olumsuzluğun olmadığını söyledi.

Kar yağışını beklediklerini aktaran Demir, "Kar daha önce de yağmıştı ancak şu anki kar tam kış karı. Kar berekettir, huzurdur. Biz çok kar yağmasını istiyoruz. Topraklarımız bereketlenecek." dedi.

Demir, kış sezonunda karla mücadelede çalışmaların sorunsuz süreceğini kaydetti.

Kars

Kars'ta ise dün başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü, belediye ekipleri kar küreme çalışması başlattı.

Ardahan ve Kars'ta kar yağışı etkili oluyor

Ardahan ve Kars'ta kar yağışı etkili oluyor

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