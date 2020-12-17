Kar yağışı etkili oldu
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Kar yağışı etkili oldu

17.12.2020 21:49 | Son Güncelleme: 17.12.2020 22:15

Ardahan ve Kars'ta akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Ardahan ve Kars'ta akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Ardahan'da, akşam saatlerinde etkisini gösteren kar nedeniyle kısa sürede kent merkezi beyaza büründü.

Kaldırım ve yolların yanı sıra park halindeki araçlar karla kaplandı.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar kalınlığı 7 santimetre olarak ölçülürken, hava sıcaklığı da sıfırın altında 4 derece kaydedildi.

Yetkililer, kar ve soğuk hava nedeniyle yollarda buzlanmanın oluşmaya başladığını belirterek, sürücülerden tedbirli ve dikkatli olmalarını istedi.

Öte yandan Kaptanpaşa Mahallesi'nde bir grup genç de karla kaplı ağaçları sallayarak karın keyfini çıkardı.

Kars

Kars'ta da akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Hava sıcaklığının iki gündür mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Kars'ta akşam saatlerinde kar etkili oldu.

Yüksek kesimlerde tipiye dönüşen kar, sürücülere zor anlar yaşattı.

Kar yağışı etkili oldu
Kar yağışı etkili oldu
Kar yağışı etkili oldu
Kar yağışı etkili oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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