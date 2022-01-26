Ardahan ve Kars'ta kar ve yoğun tipi ulaşımı aksattı

ARDAHAN (AA) - Ardahan ve Kars'ta etkili olan kar yağışı ve yoğun tipi ulaşımın aksamasına yol açtı.

Ardahan'da akşam saatlerinde etkisini artıran rüzgar, yüksek kesimlerde kar yağışını tipiye dönüştürdü.

Tipinin etkili olduğu Ardahan güney çevre yolunun Artvin ve Kars kavşaklarında görüş mesafesi düştü.

Sürücülerin ilerlemekte güçlük çekmesi üzerine ekipler karla mücadele çalışması yürüttü.

Karayolları yetkilileri, kent geneli tipinin akşam saatlerinde etkisini artırdığına dikkati çekerek, sürücülerin zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmalarını istedi.

Kars

Kars'ta da sabah başlayan ve akşam saatlerinde yoğunluğunu artıran kar hayatı olumsuz etkiledi.

Valilik, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Sarıkamış-Karaurgan kara yolunda kar yağışının başladığını ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Açılamada, "Kar yağışı başladı, lütfen tedbirli ve dikkatli olunuz, takoz, zincir, çekme halatı ve diğer kışlık donanımları yanınızda bulundurunuz." ifadelerine yer verdi.