Ardahan ve Kars'ta kar ve tipi etkili oluyor

12.02.2020 21:24 | Son Güncelleme: 12.02.2020 21:24

Ardahan ve Kars'ta kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Ardahan kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan kar, yüksek kesimlerde tipiye dönüştü.

Olumsuz hava koşulları, Ardahan-Şavşat, Posof-Damal ve Çıldır-Aktaş kara yollarında ulaşımı aksattı.

Posof-Damal yolunun Ilgar Dağı geçidinde yoğun kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların zincirsiz geçişine izin verilmedi.

Kars

Kars'ta etkili olan olumsuz hava koşulları yüzünden Digor'da 4, Selim ilçesinde de 2 köy yolu ulaşıma kapandı.

Selim ilçesinde tipi nedeniyle yolda kalan araçlar, İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ekipler, kapanan 6 köy yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA