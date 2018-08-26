Ardahan ve Çevresinde Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor

Ardahan ve çevresinde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi genelinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğusunda ise yer yer parçalı bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra Ardahan ve çevresinde, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar değişik yönlerden hafif şekilde esecek.