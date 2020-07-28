Ardahan ve Arvtin'de yoğun sis görsel şölene dönüştü
Ardahan ve Artvin'in yüksek kesimlerinde yoğun sis etkili oldu.
28.07.2020 20:25 | Son Güncelleme: 28.07.2020 21:39
Ardahan ve Artvin'in yüksek kesimlerinde yoğun sis etkili oldu.
Her iki il arasındaki dağlarda etkili olan yoğun sis nedeniyle Ardahan-Ardanuç kara yolunun Bilbilan mevkisinde trafikte aksamalar yaşandı.
Görüş mesafesinin büyük ölçüde düştüğü bölgede, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Bazı sürücüler sis farlarını yaktı.
Akşama doğru oluşan sis özellikle gün batımıyla güzel görüntüler oluşturdu.
Yoğun sis, Bilbilan Yaylası'nın yüksek kesimlerinde görsel şölene dönüştü.
Kaynak: AA