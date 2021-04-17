Ardahan ve Ağrı'da Kovid-19 tedbirleri denetlendi
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Ardahan ve Ağrı'da Kovid-19 tedbirleri denetlendi

Ardahan ve Ağrı'da Kovid-19 tedbirleri denetlendi
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Ağrı ve Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

Ağrı ve Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner başkanlığındaki ekip, kentin Kongre Caddesi'nde denetim gerçekleştirildi.

Vali Öner, denetimin ardından gazetecilere yaptığı konuşmada, bazı vatandaşların tedbirlere uymadığını gözlemlediklerini söyledi.

Tedbirleri ihlal edenlere gerekli işlemin yapılacağını aktaran Öner, "Bugün yapılan denetimde bazen ihlallerin olduğunu gözlemledik. Ben de bu yönde bizzat talimat verdim. Ekipler gerekeni yapacak. Bu konuyu yakinen takip edeceğiz. Başta türlü salgınla baş etmek mümkün görülmüyor. Vakalarda ciddi bir artış söz konusu. Vatandaşın dikkatini bu hastalığa çekmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Öner, bir önceki haftaya göre kentte vakada yeniden artış olduğunu sözlerine ekledi.

Ağrı

Ağrı'nın Diyadin ve Tutak ilçelerinde de Kovid-19 denetimlerinde bulunuldu.

Diyadin Kaymakamı Alper Balcı ve beraberindekiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan işletmeler ile toplu yaşam alanlarında denetim gerçekleştirdi.

Tutak Kaymakamı Ahmet Karaaslan da ilçedeki iş yerlerini gezerek, esnafın alışverişin yoğun olduğu ramazan ayında daha dikkatli olmasını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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