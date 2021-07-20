Vali Öner, vatandaşlar ve nöbetçi kamu çalışanlarıyla bayramlaştı
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Vali Öner, vatandaşlar ve nöbetçi kamu çalışanlarıyla bayramlaştı

Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Ardahan'da Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında Vali Hüseyin Öner, vatandaş ve kamu çalışanlarıyla bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

Ardahan'da Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında Vali Hüseyin Öner, vatandaş ve kamu çalışanlarıyla bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlenen programa Vali Hüseyin Öner, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, diğer yetkililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Öner, burada yaptığı konuşmada, bir Kurban Bayramı'nı daha idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bayramların toplumdaki birlik ve beraberlik için son derece önemli günler olduğunu, bunun kıymetinin bilinmesi gerektiğini vurgulayan Öner, şunları kaydetti:

"Bilhassa dini bayramlarımız birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, dayanışma duygularımızın en üst düzeyde tezahür ettiği müstesna günlerdir. Toplumumuza ve İslam alemine ümit veren çok önemli günler. Bu günlerin önemine uygun şekilde bir araya geldik. İnşallah en kısa sürede bu salgını bertaraf ettiğimiz günleri de görürüz. Herkese bir kez daha katılımlarından dolayı teşekkür ediyor, bayramlarını kutluyorum."

Öner, daha sonra beraberindekilerle kentin çeşitli kontrol noktalarındaki polis ve jandarma ekiplerini, Ardahan Devlet Hastanesi ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret edip görevlilerin bayramlarını tebrik etti.

Vali Öner, vatandaşlar ve nöbetçi kamu çalışanlarıyla bayramlaştı
Vali Öner, vatandaşlar ve nöbetçi kamu çalışanlarıyla bayramlaştı
Vali Öner, vatandaşlar ve nöbetçi kamu çalışanlarıyla bayramlaştı
Vali Öner, vatandaşlar ve nöbetçi kamu çalışanlarıyla bayramlaştı
Vali Öner, vatandaşlar ve nöbetçi kamu çalışanlarıyla bayramlaştı
Vali Öner, vatandaşlar ve nöbetçi kamu çalışanlarıyla bayramlaştı
Vali Öner, vatandaşlar ve nöbetçi kamu çalışanlarıyla bayramlaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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