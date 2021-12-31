Ardahan Valisi Öner, tedavisi tamamlanan puhu kuşunu doğaya saldı - Haberler
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Ardahan Valisi Öner, tedavisi tamamlanan puhu kuşunu doğaya saldı

Ardahan Valisi Öner, tedavisi tamamlanan puhu kuşunu doğaya saldı
AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Ardahan'da bitkin bulunan puhu kuşu tedavisinin ardından Vali Hüseyin Öner tarafından doğal ortamına bırakıldı.

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da bitkin bulunan puhu kuşu tedavisinin ardından Vali Hüseyin Öner tarafından doğal ortamına bırakıldı.

Kent kırsalında 3 gün önce vatandaşlarca bitkin bulunan puhu kuşu, Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Buradaki bakım ve tedavisi sonrası doğa koruma çalışanlarınca Çamlıçatak ormanlığına getirilen puhu kuşu, Ardahan Valisi Hüseyin Öner ve görevlilerce doğal ortamına salındı.

Vali Öner, burada yaptığı konuşmada, doğa konusunda duyarlı vatandaşlara teşekkür etti.

Puhu kuşunun vatandaşlarca bulunup ilgililere teslim edildiğini belirten Öner, "Bu tür durumlarda duyarlı olan vatandaşımıza teşekkür ediyoruz. Doğal yaşamımıza ve çevremize bu şekilde sahip çıkabiliriz."

Ardahan Valisi Öner, tedavisi tamamlanan puhu kuşunu doğaya saldı

Ardahan Valisi Öner, tedavisi tamamlanan puhu kuşunu doğaya saldı

Ardahan Valisi Öner, tedavisi tamamlanan puhu kuşunu doğaya saldı

Ardahan Valisi Öner, tedavisi tamamlanan puhu kuşunu doğaya saldı

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri

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