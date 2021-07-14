Ardahan Valisi Öner: "Milletimiz 15 Temmuzda hain girişime 'dur' dedi"
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Ardahan Valisi Öner: "Milletimiz 15 Temmuzda hain girişime 'dur' dedi"

Ardahan Valisi Öner: 'Milletimiz 15 Temmuzda hain girişime 'dur' dedi'
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, "Milletimiz 15 Temmuzda hain girişime 'dur' dedi.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, "Milletimiz 15 Temmuzda hain girişime 'dur' dedi. Hain girişimin gerçekleşmesine müsaade etmedi. Bu mücadeleyi verirken şehit verdi ve gazi oldu." dedi.

Valilikçe 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek programı düzenledi.

Kura Nehri'nin Lezzet-i Kür mevkisinde bir lokantada düzenlenen programa, Vali Öner, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Belediye Başkanı Faruk Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, diğer yetkililer ile gazi ve şehit yakınları katıldı.

Vali Öner, konuşmasında, şehit ailelerine ve gazilere minnettar olduklarını söyledi.

"Bugün sizinle buluşmanın sevinci ve gururunu yaşıyoruz" diyen Öner, "15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin hepimiz bilgi sahibiyiz. Maalesef o gün dış güçler ve FETÖ'cü hain iş birlikçiler ülkemizin huzurunu bozmaya kalkıştı. Milletimizin hür iradesiyle seçilmiş hükümeti devirmek isteyerek milletimizin huzuruna kastettiler. Ancak milletimiz bunun gerçekleşmesine izin vermedi."

Türk milletinin o gün adeta destan yazdığını vurgulayan Öner, "Daha önce böyle bir şey yaşanmadı. O gece milletimiz çok farklı bir refleks göstererek Cumhurbaşkanımızın daveti ile sokaklara döküldü. Milletimiz 15 Temmuz'da hain girişime 'dur' dedi. Hain girişimin gerçekleşmesine müsaade etmedi. Bu mücadeleyi verirken şehit verdi ve gazi oldu." ifadesini kullandı.

Vali Öner ve diğer yetkililer, programda şehit aileleri ve gazilerle bir süre sohbet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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