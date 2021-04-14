Ardahan Valisi Öner, Kovid-19 denetimlerinin ramazanda da süreceğini vurguladı
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Ardahan Valisi Öner, Kovid-19 denetimlerinin ramazanda da süreceğini vurguladı

Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel
Ardahan Valisi Öner, Kovid-19 denetimlerinin ramazanda da süreceğini vurguladı

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin ramazanda sürdürüleceğini vurguladı.

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Ardahan Valisi Hüseyin Öner, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin ramazanda sürdürüleceğini vurguladı.

Öner, AA muhabirine, Ardahan ve ilçelerinde Kovid-19'la mücadele kapsamında yoğunlaştırılmış dinamik denetimlerin aralıksız süreceğini kaydetti.

Ramazanın ilk günü kendi başkanlığında yapılan denetimin ramazan boyunca süreceğini belirten Öner, şunları kaydetti:

"Ardahan olarak vaka sayısında çok yüksek riskli iliz. Amacımız bunu şimdilik turuncuya indirmek. Bu nedenle Kovid-19 denetimleri insanımızın sağlığı için ramazan öncesi olduğu gibi ramazanda da sürecek. Tek amacımız ve gayemiz halkımızın sağlığı. Başka türlü bununla baş etmemiz mümkün görünmüyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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