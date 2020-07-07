Ardahan Valisi Öner, Damal Bebek Evi'ni ziyaret etti Ardahan Valisi Hüseyin Öner eşi ile Damal Bebek Evi'ni ziyaret etti.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner eşi ile Damal Bebek Evi'ni ziyaret etti.

Beraberindeki eşi Zehra Mine Öner ile Valilik önündeki Damal Bebek Evi'ne gelen vali Hüseyin Öner, buradaki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kursiyerlerle bir süre sohbet eden Öner, "Burası Ardahan'ın kültürel zenginliklerinden biridir. Burası, Damal Bebeği'nin hem üretiminin arttırılması hem de genç kızların ve kadınların oyuncak bebek üretimi yaparak ev ekonomilerine katkı sağlamaları noktasında oldukça önemli bir yer." ifadelerini kullandı.

Öner, ayrıca kadınların bebek üretimi konusunda teşvik edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA