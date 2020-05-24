Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret etti
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Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret etti

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, şehit aileleri, gaziler ve şehitliğe ziyarette bulundu.

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret etti
24.05.2020 17:15 | Son Güncelleme: 24.05.2020 17:52

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, şehit aileleri, gaziler ve şehitliğe ziyarette bulundu.

Masatlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sebebiyle maske takıp sosyal mesafe kuralına uyarak, kentteki şehit aileleri ve gazileri evlerinde tek tek ziyaret edip sohbet etti.

Masatlı, ziyaretinde ailelerin çocuklarına bayramlıklar armağan etti.

Ziyarette şehitlik makamının önemine değinen Masatlı, şunları kaydetti:

"Sizler, yani şehit yakınlarımız ve gazilerimiz bizim başımızın tacıdır. Bugün sizlere özel bir program yaptık ve bizzat sizinle olmak istedim. Çünkü sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun sizlere selamları var. Onu size bizzat getirdim. Devletin sizin yanınızda olduğunu göstermek adına buradayım. Sağlıklı ve huzurlu bayram geçirmeniz bizim en büyük dileğimizdir."

Ardından Ardahan Şehitliğine geçen Masatlı, şehitler için dua etti.

Bayramda görevli güvenlik güçlerinin çalıştıkları noktalara da ziyarette bulunan Masatlı, bayramda önemli bir görevi ifa eden tüm güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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