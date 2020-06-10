Ardahan Valisi Masatlı'ya ziyaret Serhat Ardahan Gazeteciler Derneği Başkanı Deniz Başlı, Amasya Valisi olarak atanan Ardahan Valisi Mustafa Masatlı'yı makamında ziyaret ederek yeni görev yerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Serhat Ardahan Gazeteciler Derneği Başkanı Deniz Başlı, Amasya Valisi olarak atanan Ardahan Valisi Mustafa Masatlı'yı makamında ziyaret ederek yeni görev yerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Vali Masatlı, ziyarette yaptığı konuşmada, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Amasya Valisi olarak atandığını anımsattı.

Valilik görevine ilk olarak Ardahan'da başladığını, bu nedenle Ardahan'ın kendisi için çok farklı bir yer olduğunu ifade eden Masatlı, şöyle konuştu:

"Ardahanlıların bundan sonra Amasya'da bir evlerinin olduğunu bilmelerini isterim. Ardahan'da yaklaşık 1.5 yıl görev yaptım. Bu süre zarfında devlet ve milletin çıkarı için ne gerektiyse onu yapmanın çabası ve gayretinde olduk. Zor olsa da birkaç gün içinde Ardahanlılarla vedalaşacağız. Bundan sonra Amasya'da görevimize devam edeceğiz. Şükürler olsun, Ardahan'da kısa görev süremde, eğitimden tutun birçok alanda başarılı çalışmalar yaptık. Ancak özellikle de tarım ve hayvancılıkta 2023 hedeflerine çok önceden ulaştık. Bu mutluluk ve gururla Ardahan'dan ayrılacağım. Sonuçta bu kentte tarım ve hayvancılık olmazsa olmaz."

Masatlı, ayrılmadan önce basınla bir araya geleceğini, yapılan hizmetlerin son kez basınla değerlendirileceğini sözlerine ekledi.

Serhat Ardahan Gazeteciler Derneği Başkanı Başlı da Masatlı'ya yeni görevinde başarılar dileyerek, "Sizler görevinizde her zaman devlet ve milletin çıkarını korudunuz ve kolladınız. Bunu bizler basın olarak gözlemledik. Bu nedenle bundan sonraki görev yerinizde başarılar diliyoruz. Yolunuzu açık olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA