Ardahan Valisi Masatlı maske dağıttı
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Ardahan, Güncel

Ardahan Valisi Masatlı maske dağıttı

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşa maske dağıttı, kurallara mutlaka uyulmasını istedi.

13.04.2020 15:42 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:42
Ardahan Valisi Masatlı maske dağıttı

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşa maske dağıttı, kurallara mutlaka uyulmasını istedi.

Masatlı, salgın nedeniyle kentte alınan tedbirlerle ilgili inceleme yapmak için şehrin en işlek yeri olan Kongre Caddesi'ne geldi.

Burada vatandaşla sosyal mesafeyi gözeterek selamlaşan Masatlı, bugünlerde herkesin maske takması ve tedbirli olması gerektiğini söyledi.

Masatlı, maskesi olmayanlara maske dağıtarak, "Bu maskelerin tamamı sizin, yani hepimizin sağlığı için yapılıyor. Yarınlarımıza daha iyi ve sağlıklı ulaşmak için bugün bu tedbirleri almamız lazım. Sizden ricam maske takın, maskesi olmayana biz maske verelim. Şükürler olsun devletin buna yetecek kadar imkanı var. Sizler yeter ki kurallara uyun." dedi.

Kovid-19 önlemlerine uymanın önemine işaret eden Masatlı, "Bizler bugün ne kadar tedbirlere, kurallara uyarsak yarınlarımız o kadar sağlıklı ve güzel olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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