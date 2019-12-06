Ardahan Valisi Masatlı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Ardahan Valisi Masatlı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında fotoğraf seçti.

06.12.2019 13:34 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:08
Ardahan Valisi Masatlı, AA'nın

Valisi Mustafa Masatlı, (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında fotoğraf seçti.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları bir süre inceleyen Masatlı, daha sonra oylama yaptı.


Masatlı, kategorisinde 'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Özge Elif Kızıl'ın "Bilim ve barış kıtası", kategorisinde de 'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafına oy verdi.


Oylamada birbirinden güzel fotoğrafların yer aldığını anlatan Masatlı, "Fotoğrafların tamamı çok güzeldi. Ancak, bizim için gerçek manada milli olarak da anlam ifade eden fotoğraflar öne çıktı. Başta Barış Pınarı Harekatımız olmak üzere, bilim ve barış kıtası fotoğrafı ile millilerimizin selam duruşu çok önemliydi. Bir daha tercih hakkım olsa aynılarını oylarım." dedi.

Masatlı, fotoğraflarda emeği geçenleri tebrik ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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