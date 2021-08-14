Ardahan Valisi Hüseyin Öner, sanayi esnafını Kovid-19 aşısı yaptırmaya çağırdı
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Ardahan Valisi Hüseyin Öner, sanayi esnafını Kovid-19 aşısı yaptırmaya çağırdı

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, sanayi esnafını Kovid-19 aşısı yaptırmaya çağırdı
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının arttığı Ardahan'da, Vali Hüseyin Öner, sanayi esnafını ziyaret edip aşı olmaya davet etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının arttığı Ardahan'da, Vali Hüseyin Öner, sanayi esnafını ziyaret edip aşı olmaya davet etti.

Vali Öner, kentte Atatürk Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi esnafına yaptığı ziyarette, esnafı maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarıp aşının önemini anlattı.

Kentte aşı oranını artırmayı hedeflediklerini, bu sebeple salı günü sanayi bölgesine aşı çadırı kuracaklarını belirten Öner, aşı olanların sağlıklı günlere katkı sunacağını ifade etti.

Aşı hakkı elde eden her sanayi çalışanının çadıra gelmesi çağrısında bulunan Öner, "Ardahan olarak sağlıklı günlere dönmek istiyoruz. Çocuklarımızı mutlu ve huzurlu bir şekilde okula gönderelim istiyorum. Bu da ancak bizim aşı olmamızla mümkün. Bugün aşı olmanız için buraya geldim. Bizler sizlere güveniyoruz, hep birlikte bu salgından kurtulalım. Lütfen herkesi salı günü aşıya bekliyorum." diye konuştu.

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Ardahan Valisi Hüseyin Öner, sanayi esnafını Kovid-19 aşısı yaptırmaya çağırdı
Ardahan Valisi Hüseyin Öner, sanayi esnafını Kovid-19 aşısı yaptırmaya çağırdı
Ardahan Valisi Hüseyin Öner, sanayi esnafını Kovid-19 aşısı yaptırmaya çağırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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