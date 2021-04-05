Ardahan Valisi Hüseyin Öner, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması
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Ardahan Valisi Hüseyin Öner, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması

Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel
Ardahan Valisi Hüseyin Öner, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Öner, mesajında, AA'nın basın hayatında yayın çizgisi ve kalitesiyle doğruluğunu tescil etmiş bir kurum olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansının geçmişte olduğu gibi bugün de yurt içinde ve dışındaki yaygın haber ağıyla Türk basınının en önemli bilgi kaynağı olduğunun altını çizen Öner, şunları kaydetti:

"Kuruluşunun 101. yılını kutlayan Anadolu Ajansı, kendini sürekli yenileyerek ve geliştirerek ilk günkü anlayış ve ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Bu düşüncelerle Anadolu Ajansının 101. kuruluş yıl dönümünü kutlar, özverili hizmetler gerçekleştiren her kademedeki çalışanını tebrik eder, başarılarının devamını dilerim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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