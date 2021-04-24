ARDAHAN VALİSİ ESNAFI DENETLEDİ

ARDAHAN'da vaka sayılarındaki artışın ardından denetimler de artırıldı.

ARDAHAN'da vaka sayılarındaki artışın ardından denetimler de artırıldı. Vali Hüseyin Öner, 72 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan işyerlerinde denetim yaptı. İşyeri sahipleri ve vatandaşlara kuralları hatırlatan Vali Öner, polis kontrol noktalarını da gezdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı illere göre 10-16 Nisan haftalık vaka tablosunda Ardahan'da 100 binde 179,91 olan vaka sayısı 230,86'ya yükseldi. Kentte vaka oranın artmasının ardından denetimler de artırıldı. Vali Hüseyin Öner, 72 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan işyerlerinde denetim yaptı. İşyeri sahipleri ve vatandaşlara kuralları hatırlatan Vali Öner, polis kontrol noktalarını da gezdi. Vali Öner, polis ekipleriyle birlikte kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan araçları denetledi. Sürücülere izin belgesi soran Vali Öner, dışarı keyfi olarak mı yoksa iş için mi çıktıklarını sordu.

Tedbirleri sıkı sıkıya uygulayacaklarını belirten Vali Öner, "Görevlerinden dolayı kısıtlamalarda dışarı çıkabilenler o gün işi yoksa evinde oturmalı. İzni var diye çıkıp sokakta gezmemeli. Bu virüsü yenmekten başka çaremiz yok. Herkes kurallara uymalı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı