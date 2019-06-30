Ardahan Valiliğinin "meraların korunması kararı"na destek

Ardahan Valiliğinin, kontrolsüz hayvan göçü veya aşırı otlatma ile zarar gören meraların korunup öncelikle yöre halkına tahsis edilmesi yönündeki kararına Genç Parti Ardahan İl Başkanlığı destek verdi.

Genç Parti Ardahan İl Başkanı Cihan Çoban ve partililer, Valiliğin meralarla ilgili kararına destek amacıyla Ardahan-Kars kara yolu Çamlıçatak mevkisindeki meralarda bir araya geldi.

Çoban, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu kararın Ardahan'ın öncelikli geçim kaynağı olan hayvancılığın geleceği için çok önemli olduğunu söyledi.

Uygulama ile bu sezon meraların veriminin arttığını ifade eden Çoban, şöyle konuştu:

"Meralarımızın korunması konusunda valiliğin aldığı kararı, Genç Parti olarak sonuna kadar destekliyoruz. Bu vesileyle bölgenin hayvancılığının önemi bir kez daha gün yüzüne çıktığına inanıyoruz. Biz de parti olarak ilimizin hayvancılığı ve ekonomisinin gelişmesi için çalışıyoruz. Hayvancılık ilimiz için çok önemli olduğunu görüyoruz. Valimiz Sayın Mustafa Masatlı'nın aldığı bu kararın ilimiz için faydasını gözlemlemekteyiz. Dolayısıyla bizler buna tam destek veriyoruz."

Kaynak: AA