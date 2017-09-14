Ardahan Valiliğinden Yayla Uyarısı

Ardahan Valiliği tarafından bölgede yayla sezonunun sona ermesi nedeniyle yaylacılara yönelik bazı uyarılar yapıldı.



Valilikten yapılan açıklamada, özellikle yayla faaliyeti gösteren köylerdeki yabancı şahısların konaklamalarına izin verilmeyeceği, talep olması halinde muhtarlar aracılığıyla güvenlik güçlerine haber verilmesi gerektiği belirtildi.



Yaylacılık faaliyetlerinin sona ermesi sebebiyle yaylaların uzun süre kapalı kalacağı, bu nedenle gerekli tedbirlerin alınması istenilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Yaylacılık faaliyetinin sona ermesine müteakip vatandaşlar uzun süre yayla evlerini kullanmayacaklarından kilit sistemlerini gözde geçirerek, fiziki tedbirleri alacaktır. Tahliye edilen yayla evlerinde meydana gelebilecek hırsızlık olayların önlenmesi maksadıyla vatandaşlar tarafından yayla evlerinde değerli eşya, gıda ve ilaç gibi malzemeler bırakılmayacaktır."



Açıklamada, belirtilen ikazlara uymayanlar hakkında Kabahatler Kanun'un 32. maddesi gereği işlem yapılacağı bildirildi.