Ardahan Valiliğince 19 Eylül Gaziler günü dolayısıyla program düzenlendi

Valiliğimizce, 19 Eylül Gaziler günü dolayısıyla program düzenlendi.

Valilik önündeki Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasıyla başlayan programda, saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşımız okundu. Programda, Gaziler Derneği Başkanı Yener Göydemir, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı, öğrenciler şiir okudu.

Program akabinde Vali Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Faruk Demir, Ardahan Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar ve diğer protokol üyeleriyle birlikte Gaziler Derneğini ziyaret ederek, gazilerimiz ve şehit yakınlarımız ile sohbet etti.

Program kapsamında Valilik tarafından gazilerimiz ve şehit ailelerimiz onuruna yemek verildi.

Vali Öner'den Gaziler gühü mesajı Vatanımızın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü ile milli birlik ve beraberliğimizin bekası uğruna üstün fedakarlıklar göstererek canı pahasına göğsünü siper etmiş ve gazilik mertebesine ulaşarak bu nişanı bir ömür boyu gururla taşımış gazilerimizin, değerinin anlaşılması ve hak ettikleri şekilde övgü ve minnetle anılması açısından 19 Eylül Gaziler Günü ayrı bir önem taşımaktadır. Bizler, aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde tarih sahnesinde millet olarak varlığımızı sürdürüyor ve bu vatan toprakları üzerinde onlardan aldığımız güç ve ilhamla büyük ve güçlü Türkiye'yi imar ediyoruz. Var olduğu günden bu yana, vatanını ve değerlerini canından aziz bilmiş, varlığına yönelen tehditlere karşı her türlü güçlüğe göğüs gererek, omuz omuza mücadele etmeyi ilke edinmiş bir milletin mensupları olarak, şehit aileleri ve gazilerimiz için her zaman daha iyisini yapabilmenin gayreti içerisindeyiz ve olmaya da devam edeceğiz. Bugün de milletimizin huzur ve güvenliğinin temini için canını ve bedenlerinin bir parçasını bu topraklara feda eden şehit ve gazilerimiz vardır. Bizler de vatanı, milleti, bayrağı için canları pahasına savaşan şehit ve gazilerimizin aziz emanetlerine sonsuza kadar sahip çıkacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Deniz Başlı

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