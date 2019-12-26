Ardahan Valiliği, buzağı ölümlerini önlemek için çalışma başlattı

26.12.2019 17:14 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:20

Türkiye ortalamasının üstünde olan Ardahan'daki buzağı ölümlerini önlemek amacıyla Valilikçe, "Buzağı Kayıplarını Önleme" projesi başlatıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevlileri, proje kapsamında ayrılan 400 bin lira ödenekle alınan 18 bin 500 doz aşıyı köylerdeki damızlık hayvanlara uygulayarak ölümlerin önüne geçmeye çalışıyor.

Kent merkezine bağlı Büyük Sütlüce köyündeki aşı çalışmalarını inceleyen Vali Mustafa Masatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ardahan'da hayvancılığı her yönüyle ele aldıklarını söyledi.

Özellikle buzağı ölümlerinin önlenmesi çalışmalarına önem verdiklerini ifade eden Masatlı, şöyle konuştu:

"4 bin buzağıyı kurtarmanın maliyeti, 15 milyon lira. Bu rakam gerek ülke gerekse Ardahan ekonomisi için çok önemli. Bunun için gerekeni eksiksiz yapacağız. 250 bin lirası bizden olmak üzere Ardahan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile Ziraat Odasının desteğiyle 400 bin lira ödenek ayrıldı. İlk olarak 18 bin 500 doz aşı alındı. Aşılar Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından damızlık hayvanlara yapılacak."

Masatlı, kentteki buzağı ölümlerinin Türkiye ortalamasının üstünde olmasını büyük bir sorun olarak gördüklerini ve ölümleri önlemek için çalışma yürüttüklerini anlatarak, söz konusu projede kendilerine destek veren Ardahan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile Ardahan Ziraat Odası Başkanlığına teşekkür etti.

Kaynak: AA