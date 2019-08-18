ARDAHAN Vali yağmur altında köylülerle halay çekti

18.08.2019 09:28

Vali yağmur altında köylülerle halay çekti

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Türkgözü köyünde düzenlenen şenliklerine katıldı. Vali Mustafa Masatlı, bu tür etkinliklerin dostluk ve kardeşliği geliştirdiğini, büyüklere saygı küçüklere sevgi olarak yansığını belirtti. Vali Masatlı, konuşmalar sonrası davul-zurna eşliğinde köylülerle halaya çektiği sırada yağmur başladı. Yağan yağmura aldırış etmeyen Vali Masatlı, bir süre köylülerle halaya devam etti.

Posof İlçesine bağlı Türkgözü Köyünde 'Dostluk, Kardeşlik, Kültür ve Sanat Şöleni' düzenlendi. Posof Kaymakamı Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Cahit Ulgar ile birlikte şölene katılan Vali Mustafa Masatlı, bu tür etkinliklerin arkadaşlık, akrabalık, dostluk ilişkilerini devam ettireceğini belirtti. Vatandaşların şölene gösterdiği ilgiden memnun olduğunu dile getiren Vali Masatlı, Buranın bu kadar kalabalık olacağını bilmiyordum. Ne güzel insanlarımız atalarını,köklerini, doğduğu bu yerleri unutmamışlar. Bu çok önemli. bundan aslında şöyle bir anlamda çıkarabiliriz. Yaklaşık bin yıl önce sultan Alparslan buraları fed ettikten sonra hiçbir zaman buraların hakimiyetini bırakmamıştır. Yavuz Sultan Selimden, en son Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten ve onlardan da bu bayrak sizlere teslim edildi. Buralar adı üstünde Türkgözü, Türkün gözü. Yani gözü dışarı bakıyor. Ben Ardahan valisiyim. Ardahan'ın her tarafı bizim için güzel ve önemli. Soğuğuyla, sıcağıyla, bitkisiyle bütün değerleriyle önemli. Ancak Posof'a gelenler buranın coğrafyasıyla, bitki örtüsüyle Ardahan'dan farklı olduğunu göreceklerdir diye konuştu.

Vali Masatlı, Kaymakam Enver Yılmaz ve Belediye Başkanı Cahit Ulgar, daha sonra müzik eşliğinde vatandaşlarla birlikte halaya çekti. Halay esnasında başlayan ve giderek etkisine artıran yağmura aldırış etmeyen Vali Masatlı ve vatandaşlar, müzik bitene kadar oynamalarını sürdürdü. Vali Masatlı, halaydan sonra köylülerle vedalaşarak ayrıldı. Günboyu devam eden şölende vatandaşlar müzik eşliğinde eğlendi.

Kaynak: DHA