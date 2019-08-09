ARDAHAN Vali trafik denetimine çıktı ehliyet ve ruhsat sordu

09.08.2019 20:46

Vali trafik denetimine çıktı ehliyet ve ruhsat sordu

ARDAHAN İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün Trafik Şube ekiplerinin ortaklığında gerçekleştirilen yol kontrolleri havadan da drone ile takip edildi. Kontrollere eşlik eden Vali Mustafa Masatlı sürücülerden ehliyet ve ruhsat sordu.

Vali Mustafa Masatlı Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte karayollarında oluşabilecek trafik kazalarının önüne geçmek, sürücü ve araç güvenliği konusunda denetimde bulunmak üzere, ilin giriş ve çıkış noktalarında konuşlu polis ve jandarma uygulama noktalarına giderek, ekiplerle birlikte trafik uygulaması yaptı. Ekiplerle birlikte araçları durdurarak, sürücülerden ehliyet ve ruhsatlarını isteyen Vali Masatlı sürücülere trafik kurallarına uymaları, emniyet kemeri takmaları ve hız sınırı ihlali yapmamaları yönünde uyarılarda bulundu.

Vali Masatlı yaptığı açıklamada, "Karayolları Trafik Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde 2019 yılı İçişleri Bakanlığımızca 'yaya öncelikli trafik yılı' olarak ilan edildi. Bu çerçevede 'hayati öncelik yayanın' sloganı ile yurdumuzda çeşitli uygulamalar ve etkinlikler yapıldı. Özellikle bayramlarda trafik güvenliği konusunda bir farkındalık oluşturmak ve trafik kazalarını en aza indirmek gibi bakanlığımız uhdesinde geniş çaplı bir çalışma yürütülüyor. Bugün de ilimiz sınırları içerisinde jandarma ve emniyet ile birlikte ortak bir uygulama yaptık. Ortak uygulama ile birlikte vatandaşlarımızın bayramını huzurlu, güvenli ve mutlu sevinçli bir şekilde geçmesi için her tür tedbir alındı. Burada uygulanan trafik uygulamaları ile birlikte başta trafik kazalarının ve trafik ile ilgili can kayıplarının en aza indirilmesi, emniyet kemerlerinin takılması ve onun dışında trafikte cep telefonuyla konuşulmaması dahil trafikte uyulması gereken kurallar vatandaşlarımıza duyurularak hem denetim yapıldı, hem de hatırlatıldı. Bayram tatili süresinde Ardahan Valiliği olarak, her türlü güvenlik ve asayiş tedbirlerinin alındığını, polis ve jandarma teşkilatının bayram süresi ve tüm zamanlarda vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için görevde olacaktır" diye konuştu.

Trafik denetimlerine Vali Mustafa Masatlı ile birlikte İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş ve İl Jardarma Komutanı Jandarma Albay Selçuk Özdem'de katıldı.

Kaynak: DHA