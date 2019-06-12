Ardahan Üniversitesinde mezuniyet heyecanı

Ardahan Üniversitesinden (ARÜ) 2018-2019 akademik yılında mezun olan öğrenciler, törenle diplomalarını aldı.

80. Yıl Şehir Stadyumu'nda düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan Vali Mustafa Masatlı, yeni neslin önünde değişen bir dünya olduğunu, bu değişen dünyaya sevgiyle ve eğitimle dokunulması gerektiğini ifade etti.

Hedefe, inanılması halinde ulaşılacağını dile getiren Masatlı, "Gelişen ve değişin dünyada hedefleri olan Türkiye'nin söyleyecek sözü var. İşte o sözü söyleyecek gençler bugün burada eğitimini tamamlamış ve bu göreve başlamışlardır. Değerli öğrenciler, üniversitelerimiz bize bilgiyi öğretiyor, bu bilgiyi uygulamaya ve teknolojiye çevirmenin yollarını da bize öğretiyor. Ne olursa olsun azminizi kaybetmeyin, pes etmeyin. Hedef belirler ve inanırsanız başarırsınız." dedi.

ARÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber de bir mezuniyet törenini daha yapmanın gurur ve onurunu yaşadıklarını, özellikle böyle bir günde öğrenci ve velileri ile bir araya gelmekten çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Bugün 1020 öğrenciyi mezun ettiklerini aktaran Biber, şunları kaydetti:

"Ardahan, coğrafi konumu itibariyle belki Türkiye'nin en doğusunda, en kuzeyinde olan bir şehir. Bazıları Ardahan'da üniversitenin ne anlama geldiğini anlamamış olabilir. Bizim tavsiyemiz bu konuda tereddütleri olanların bu tabloya biraz daha yakından bakmalarıdır. Üniversite Ardahan için ne anlam ifade ediyor ? Bunu hep birlikte bugün gururla yaşıyoruz. Yeni ve istihdam odakları bölümlerin açılması için gerekli gayret ve çaba gösteriliyor."

Daha sora mezuniyet kütüğüne plaket çakılmasının ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi, mezun olan 1020 öğrenci diplomasını aldı.

Tören, yöresel sanatçıların konserleriyle devam etti.

Törene, akademik kadro, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA