Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Biber AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Biber AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

04.12.2019 18:51 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:52

Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Biber, , yaşam ve kategorisindeki fotoğrafları oyladı.

Biber, kategorisinde 'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", spor kategorisinde de 'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Biber, fotoğrafları çok beğendiğini, özellikle asker selamı veren milliler ile Mehmetçiğin çocukların yüzünü güldürdüğü fotoğrafların kendisini çok etkilediğini söyledi.

Fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel ve anlamlı olduğunu ifade eden Biber, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Biber AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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