: Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Biber AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

04.12.2019 18:51 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:52

Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Biber, haber, yaşam ve spor kategorisindeki fotoğrafları oyladı.

Biber, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", spor kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Biber, fotoğrafları çok beğendiğini, özellikle asker selamı veren milliler ile Mehmetçiğin çocukların yüzünü güldürdüğü fotoğrafların kendisini çok etkilediğini söyledi.

Fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel ve anlamlı olduğunu ifade eden Biber, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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