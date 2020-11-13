Ardahan Üniversitesi'nde tacizci hoca skandalı! YÖK, görevden uzaklaştırma cezası verdi
13.11.2020 11:58 | Son Güncelleme: 13.11.2020 15:21
Yükseköğretim Kurulu, Ardahan Üniversitesi'nde bazı kız öğrencilere cinsel taciz girişiminde bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma açılan öğretim görevlisini görevinden uzaklaştırdı.
YÖK, Ardahan Üniversitesi Çıldır Meslek Yüksekokulundaki bazı kız öğrencilerine cinsel taciz girişimi iddiasıyla A.B. hakkında inceleme ve soruşturma başlattı.
LİSANSINI DA ORADA TAMAMLAMIŞ
YÖK disiplin kurulunca suçlu bulunan A.B. "kamu görevinden çıkarma" kararıyla görevinden uzaklaştırıldı.
Lisans ve yüksek lisansını ARÜ'de tamamlamıştı. A.B. Ardahan Üniversitesi'nde lisansının yanı sıra, yüksek lisansını da tamamlayarak aynı üniversitede göreve başlamıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ