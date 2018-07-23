Ardahan Üniversitesi Kalkındırma Vakfı Kuruluş Toplantısı Düzenlendi

Ardahan Üniversitesinin bölgesel ve ulusal düzeydeki etkinliğini arttırmak, her alanda büyümesini sağlamak amacıyla kurulması planlanan, Ardahan Üniversitesi Kalkındırma Vakfı'na ilişkin iş adamlarımıza bilgi vermek amacıyla, I. Ardahan Üniversitesi Ardahanlı İş Adamları toplantısı düzenlendi.

Yenisey Konukevinde hafta sonu gerçekleşen toplantıya; Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, iş adamları ile birlikte akademik ve idari personel katıldı.

Toplantıda konuşan ARÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, kurumların kalıcı, mevkilerin geçici olduğunu belirterek, önemli olanın Üniversitemize ve Ardahan'a kalıcı eserler bırakmak olduğunu söyledi. Bu amaç doğrultusunda vakıf kurma yoluna gidildiğini belirten Rektör Biber, "Bizim bu vakfı kurmaktaki amacımız; Üniversitemizde bölgenin ihtiyaçlarına cevap verebilen bölümler açarak, merkezler kurarak, bölgeyle entegre olmaktır. Bölgenin temel geçim kaynağı olan hayvancılık sektörünü desteklemek için kurmayı planladığımız, "Tarım ve Hayvancılık Enstitüsü", sınır ülkelere yakınlığı itibari nedeniyle açmayı planladığımız, "Rusça eğitim veren Turizm ve Otelcilik Bölümü", AssisTT çağrı merkezine kalifiye eleman yetiştirmek için önümüzde ki yıl kurulması planlanan, "Bilgi Teknolojileri Yüksekokulu", hem bölge halkı hem de profesyonel sporcular için yüksek standartlarda hizmet veren, "Yalnızçam Kayak ve Spor Kompleksi", kampüs içerisinde kolej standartlarında eğitim veren anaokulu, ilkokul ve ortaokul projemiz, üniversite öğrencilerimizin ihtiyaçlarına cevap veren "Öğrenci Yaşam Merkezi" projemiz, bal ve süt üreticilerimizin ürün tahlillerini kolaylıkla yaptırabilecekleri, "Merkezi Laboratuvar" projesi, fiziki olarak şehre uzak konumlandırılan kampüsümüzün hakla bütünleşmesini sağlamak için şehir merkezinde faaliyet gösterecek olan, "Sürekli Eğitim Merkezi" projeleri bunlardan birkaçıdır. Bu projelere gerekli finansmanı sağlamak için kurulması planlanan, "Ardahan Üniversitesi Kalkındırma Vakfı" için siz değerli Ardahanlı iş adamlarımızın vereceği destek çok önemli ve değerlidir" dedi.

Rektör Biber, Ekim ayında ikinci toplantının İstanbul'da ve daha sonra periyodik olarak diğer büyükşehirlerde de yapılacağının bilgisini verdi.

Toplantıda konuşan Ardahan Milletvekili Prof. Dr. Orhan Atalay, "Ardahan eskiden gidenlerin kurtulduğu bir şehirken, şimdi umutlarının yeşerdiği, tercih edilebilir, gidilebilir, görülebilir bir şehir haline dönüştü. Bu güzel memleketimizi özel sektörün de yardımıyla cazibe merkezine dönüştürelim. Atalarımız geçmişte bu topraklar için hangi fedakarlıkları gösterdiyse, bizimde aynı fedakarlığı göstermemiz gerekir. Dünyanın en güzel doğasına, insanına sahip bu memleketi geliştirmek ve kalkındırmak boynumuz borcudur. Bu vesileyle Ardahan Üniversitesi'nin hem üniversitemizi hem de şehrimizi daha modern bir merkeze dönüştürmek amacıyla kurmayı planladığı "Ardahan Üniversitesi Kalkındırma Vakfı" projesini yürekten destekliyor, bu nadide memleketin başarılı iş adamları olarak bu vakfı desteklemenizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez ise, "Ardahan Üniversitesi kampüsüyle, akademik ve idari kadrosuyla birlikte, genç bir üniversite olmasına rağmen, ülkemizin önde gelen üniversiteleri arasında yerini almayı başardı. Başarıların devamını sağlamak ve yeniliklere ayak uydurmak gerekmektedir. Ardahan Üniversitesi'nin öğrencilerine ve personeline daha iyi şartlar sunabilmesi, bunun yanında şehrimizi kalkındırması amacıyla oluşturdukları, "Ardahan Üniversitesi Kalkındırma Vakfı" projesini sevinçle karşılıyor, her türlü desteği vereceğimizi buradan taahhüt ediyoruz. Değerli iş adamlarımızın da, bu memleketin evlatları olarak vakfı desteklemesi, Üniversitemizin ve Ardahan ilimizin gelişmesine büyük katkılar sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Toplantı öğlen yemeği ve Yalnızçam Spor tesisinin gezilmesiyle sona erdi. - ARDAHAN