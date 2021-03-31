Ardahan TSO'nun danışmanı Arzu Kılıç anısına düzenlenen girişimcilik yarışması sonuçlandı

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanlığınca vefat eden akademik danışman Doktor Öğretim Görevlisi Arzu Kılıç anısına düzenlenen girişimcilik kursu yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanlığınca vefat eden akademik danışman Doktor Öğretim Görevlisi Arzu Kılıç anısına düzenlenen girişimcilik kursu yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

ATSO konferans salonunda düzenlenen programa, Vali Hüseyin Öner, Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, ATSO Başkanı Çetin Demirci, diğer yetkililer ve kursiyerler katıldı.

Vali Öner, burada yaptığı konuşmada, çalışmanın ahde vefa gereği olduğunu söyledi.

ATSO'nun önemli çalışmalar yaptığına şahit olduğunu dile getiren Öner, "ATSO'nun faal olduğunu görüyorum. Birçok başarılı çalışmalarına şahit olduk. Bu nedenle kendilerini tebrik ediyorum. Bu da önemli çalışmalardan biridir. Bu kursla birlikte ülkemizin yarınlarına hizmet edecek iş insanları çıkacaktır. Buna inanıyorum. Ahde vefa anlamında nemli bir proje. Hoca hanımın önemli emekleri olmuş, Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

Daha sonra dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh