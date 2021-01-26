Ardahan TSO'dan öğrenciler için tablet kampanyası
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Ardahan TSO'dan öğrenciler için tablet kampanyası

26.01.2021 12:17 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:20
Ardahan TSO'dan öğrenciler için tablet kampanyası

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odasınca başlatılan "Geleceğimizi Yalnız Bırakmayalım" kampanyasıyla 500 ihtiyaç sahibi öğrenciye tablet desteği hedefleniyor.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odasınca başlatılan "Geleceğimizi Yalnız Bırakmayalım" kampanyasıyla 500 ihtiyaç sahibi öğrenciye tablet desteği hedefleniyor.

ATSO Başkanı Çetin Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuk ve öğrencilerin toplumun geleceği olduğunu söyledi.

Geleceğe sahip çıkmada sorumlu olduklarını ifade eden Demirci, şöyle konuştu:

"Daha önce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde 55 tablet İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi. Ancak yeterli olmadığını fark ettik. Bize düşen daha büyük bir destek olmak. Daha çok öğrencimizin yüzünü güldürmek için böyle bir kampanya başlattık. Amacımız bu kampanya aracılığıyla her kesimin destek vermesini sağlamak. İnşallah 500 tablet ile 500 öğrencimize ulaştığımızda ihtiyacın büyük bölümü giderilmiş olacak."

Demirci, kampanyaya destek çıkacaklara şimdiden teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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