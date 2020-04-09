Ardahan TSO Başkanı Demirci, Kulp'taki terör saldırısını kınadı
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Diyarbakır, Ardahan, Kulp, Güncel

Ardahan TSO Başkanı Demirci, Kulp'taki terör saldırısını kınadı

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı diledi.

09.04.2020 18:56 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:56
Ardahan TSO Başkanı Demirci, Kulp'taki terör saldırısını kınadı

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı diledi.

Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Demirci, mesajında "Sivil ve savunmasız insanları vuran hiçbir eylem kabul edilemez ve toplumun tümü tarafından kınanmalıdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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