Ardahan TSO Başkanı Çetin Demirci'den "Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanın" çağrısı Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında açıklanan "Kısa Çalışma Ödeneği"nden ilgili kişi ve iş yerlerin yararlanmasını istediklerini bildirdi.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında açıklanan "Kısa Çalışma Ödeneği"nden ilgili kişi ve iş yerlerin yararlanmasını istediklerini bildirdi.

Demirci, gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümetin açıkladığı "Kısa Çalışma Ödeneği"nin Türkiye için önemli olduğunu ancak Ardahan ve benzeri bölgeler için daha önem taşıdığını ifade etti.

Bu nedenle söz konusu destekten yararlanılması çağrısında bulunan Demirci, şunları kaydetti:

"Virüsün yarattığı ekonomik etkiyi azaltmak için hükumetin çıkardığı istihdam desteği programı, yani Kısa Çalışma Ödeneği aslında bizim gibi ekonomisi kendi çapında dönen illerde çok daha önemli. Dolayısıyla üyelerimize çağrımız şu, ilgili olan herkesin müracaat etmesidir. İşçilerin mağdur olmaması için mutlaka işveren tarafından bu adımın atılması gerekir. İşçiler, böyle bir imkandan muhakkak yararlanmalı."

Kaynak: AA