Ardahan sokaklarında kızak keyfi

ARDAHAN'da hafta sonunu fırsat bilen çocuklar, buz pistine dönen yollarda kızak ve bidonlarla kayarak tatilin keyfini çıkardı.

Kentte kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle cadde ve sokaklar buz pistine döndü. Hafta sonunu tatilini fırsat bilen çocuklar da kızak ve bidonlarını alarak buzlu yollarda kayak yaptı. Tatilin keyfini kayarak çıkaran çocuklar, kızakla kaymanın çok zevkli olduğunu söyledi.