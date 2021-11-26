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Ardahan sis altında kaldı

İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - Haberler | Genel

Ardahan sis altında kaldıARDAHAN Ardahan sis içinde kaldı.

ARDAHAN (İHA) - Ardahan sis altında kaldı

ARDAHAN Ardahan sis içinde kaldı. Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

Ardahan genelinde etkili olan Kar yağışı sonrasında akşam saatlerinde oluşan sis sürücülere zor anlar yaşattı. Kent genelinde etkili olan siste görüş mesafesi yaklaşık 5 metreye kadar düştü.

Şehir merkezi, tarihi Halilefendi köprüsü ve şehrin farklı bölgelerinde etkili olan yoğun sis görüş mesafesinin yaklaşık 5 metreye kadar düşmesine sebep oldu. Şehrin bazı yerlerini ise tamamen kaplayan sis nedeni ile seyir halinde olan araçlar zaman zaman yolda ilerlemekte zorluk yaşadı.

Ardahan sis altında kaldı

Ardahan sis altında kaldı

Ardahan sis altında kaldı

İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - Son Dakika Haberleri

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