ARDAHAN Seyir halindeki kamyonetin motoru tutuştu
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ARDAHAN Seyir halindeki kamyonetin motoru tutuştu

Seyir halindeki kamyonetin motoru tutuştuARDAHAN'ın Göle ilçesinde, seyir halindeyken motoru tutuşan kamyonet yanarak kullanılmaz hale geldi.

22.05.2020 21:15 | Son Güncelleme: 22.05.2020 21:19

Seyir halindeki kamyonetin motoru tutuştu

ARDAHAN'ın Göle ilçesinde, seyir halindeyken motoru tutuşan kamyonet yanarak kullanılmaz hale geldi. Olay, akşam saatlerinde Göle ilçesinde meydana geldi. Peynir üretimi yapan bir fabrikaya ait 31 NCN 84 plakalı kamyonetin motoru seyir halindeyken bilinmeyen nedenle tutuştu. Aracın motor bölümünden çıkan dumanı fark eden sürücü, kamyoneti kenara çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Motor kısmında başlayan yangın kısa sürede kamyoneti sararken, alevlere önce yoldan geçenler, ardından da itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın söndürülürken, kamyonet kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

ARDAHAN Seyir halindeki kamyonetin motoru tutuştu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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