Ardahan Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin temeli atıldı
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Ardahan Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin temeli atıldı

Ardahan Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin temeli atıldı
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Ardahan Belediyesinin "Şehirlerarası Otobüs Terminali Projesi"nin temeli törenle atıldı.

Ardahan Belediyesinin "Şehirlerarası Otobüs Terminali Projesi"nin temeli törenle atıldı.

Ardahan-Kars-Göle bağlantılı çevre yolunun üst kısmında düzenlenen törende konuşan Vali Hüseyin Öner, projenin kente ayrı bir renk katacağını belirtti.

Belediye Başkanı Faruk Demir ise proje hakkında davetlilere bilgi vererek, "Projemiz 6150 metrekare üzerinde olacak. Binanın oturma alanı ise 1088 metrekare alan. Mevcut otogarımız artık ihtiyaçlara karşılık veremiyor. Bu projenin faaliyete girmesiyle Ardahan'ın önemli bir eksikliği giderilmiş olacak. Bu projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay da projenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından kesilen kurban ve okunan dualarla projenin temeli atıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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