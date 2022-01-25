Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım normale döndü - Haberler
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Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım normale döndü

Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım normale döndü
AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Ardahan'da yoğun kar ve tipi nedeniyle tır trafiğine kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım normale döndü.

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da yoğun kar ve tipi nedeniyle tır trafiğine kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım normale döndü.

Kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi dün tır trafiğine kapatıldı.

Karayolları 183. Şube Şefliği ekipleri, tipinin dinmesiyle söz konusu yolda yoğun karla mücadele çalışması yürüttü.

Yeniden ulaşıma açılan yolu kullanacak sürücülerin tedbirli olması istendi.

Öte yandan il genelinde kapalı bulunan 15 köy yolu da İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla yeniden açıldı.

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri

Ardahan, kar, Güncel, Haber

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