Ardahan-Şavşat kara yolunda buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, ulaşımı aksattı
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Ardahan-Şavşat kara yolunda buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, ulaşımı aksattı

24.12.2020 21:45 | Son Güncelleme: 24.12.2020 21:48
Ardahan-Şavşat kara yolunda buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, ulaşımı aksattı

Ardahan-Şavşat kara yolunda buzlanma nedeniyle kontrol çıkan otomobil, trafiğin aksamasına neden oldu.

Ardahan-Şavşat kara yolunda buzlanma nedeniyle kontrol çıkan otomobil, trafiğin aksamasına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 08 HC 333 plakalı otomobil, Ardahan-Şavşat kara yolunun Laşet mevkisinde seyir halindeyken yolun buzlu olması nedeniyle kayarak yoldan çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce otomobil kaydığı noktadan çıkarıldı.

Ekipler yaptıkları çalışmanın ardından yolu tekrar trafiğe açtı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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