Ardahan-Şavşat kara yolu çığ nedeniyle yeniden ulaşıma kapandı

ARDAHAN (AA) - Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi, ikinci kez düşen çığ yüzünden yeniden ulaşıma kapandı.

Sabah saatlerinde meydana gelen çığın ardından ulaşıma kapanan ve ekiplerin çalışmasıyla açılan söz konusu kara yolunun 2 bin rakımlı Sahara Geçidi mevkisine ikinci kez çığ düştü.

Çığ yüzünden yol yeniden ulaşıma kapandı.

Karayolları 183. Şube Şefliğine bağlı ekipler, yolu tekrar ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.