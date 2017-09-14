Ardahan Posof'ta Yangın

Ardahan'ın Posof ilçesi Türkgözü köyünde Gürcistan sınırına yakın bölgede çıkan bitki örtüsü yangınında 20 hektar alan zarar gördü. Posof'un Türkgözü köyü manda yatağı mevkinde belirlenemeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Çıkan dumanı görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler rüzgarın da etkisiyle artan yangını yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alarak söndürdü. Jandarma ekipleri meydana gelen yangınla ilgili soruşturma başlatırken yaklaşık 20 hektarlık alan kül oldu. Türkgözü köyü muhtarı Yavuz Hazır, Köye ait merada çıkan yangında 20 hektar alan yandı. Jandarma, Orman İşletme Şefliği personeli, itfaiye ve köylülerin müdahalesiyle yangını söndürdük. Can ve mal kaybımız yok dedi.